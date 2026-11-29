El proyecto, ejecutado con fondos provinciales, alcanzará una cuenca de más de 6.500 hectáreas y fue diseñado para mejorar la prevención frente a lluvias intensas. “Son obras que se prometieron y no se hicieron, y que hoy priorizamos”, sostuvo Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió junto a funcionarios del Gabinete y concejales de Comodoro Rivadavia los avances de la obra del nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar, que se ejecuta en el marco del Plan Galina.

Se trata de una infraestructura clave para fortalecer el sistema de desagües, reducir el riesgo de anegamientos y brindar una solución estructural a una problemática histórica de la ciudad: la evacuación de los excedentes hídricos en el sector sur.

La obra, licitada a través de la Licitación Pública N° 06/25 y ejecutada por la empresa CPC S.A., implica una inversión provincial de $16.761.611.215,54 y cuenta con un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Obras que se empiezan y se terminan

Durante la recorrida, Torres recordó que “2017 fue un año para el olvido, cuando cientos de familias comodorenses perdieron absolutamente todo”, y advirtió que aquella situación fue consecuencia de “una implicancia climática, pero también de la desidia y la corrupción”.

“En el marco del Plan Galina, las obras que se prometieron y no se hicieron están contempladas para Comodoro Rivadavia”, ratificó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que “después de tanto sufrimiento, hoy priorizamos y hacemos las obras que otros decidieron abandonar, y eso es un acto de justicia”.

“La obra del nuevo conducto pluvial comenzó y va a finalizar, como corresponde. Van a ser los propios vecinos quienes auditen cada avance”, concluyó.

Características de la obra

El proyecto comprende la construcción de un conducto pluvial principal de hormigón armado, cuya traza se inicia en la intersección de las avenidas Chile, Roca y La Nación (donde confluyen los colectores de esas cuencas) y continúa por avenida La Nación, calle Francisco Behr y calle Casimiro Pella, hasta su desembocadura en el mar.

La infraestructura beneficiará a una cuenca de influencia de 6.595,70 hectáreas, integrada por los sistemas del Colector Roca, Colector Chile y la nueva Descarga al Mar. Fue proyectada con un horizonte de 50 años e incluye cámaras de empalme, sumideros, cámaras de inspección, cañerías de enlace y la adecuación de interferencias de redes de agua potable y cloacas.