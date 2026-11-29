La temperatura ya alcanzaba los 23,6°C a las 11. Se espera mayor nubosidad durante la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones.

Comodoro Rivadavia tendrá este domingo 29 de noviembre una jornada con mínima de 15°C y máxima de 25°C, según el pronóstico actualizado a las 05:46.

A las 11, la temperatura era de 23,6°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste a 32 km/h. La humedad se ubicaba en el 35% y la visibilidad era de 30 kilómetros.

Durante la tarde se espera cielo mayormente nublado y una temperatura de 25°C. El viento soplará del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a unos 17°C y el viento rotará al este, manteniendo velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas dentro del mismo rango.

La probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0 y el 10% durante la tarde y la noche.