Las planillas podrán retirarse desde el lunes 7 de diciembre en el Gimnasio Municipal N.º 1. El torneo se jugará durante enero y parte de febrero en el Club Deportivo Portugués.

El Municipio de Comodoro Rivadavia anunció la apertura de inscripciones para el torneo de verano de fútbol de los Juegos Comunitarios, destinado a niños, niñas y jóvenes desde los 8 años.

La propuesta, coordinada por Comodoro Deportes, se desarrollará desde los primeros días de enero hasta mediados de febrero en los espacios al aire libre del Club Deportivo Portugués. Los encuentros se disputarán los sábados, de 9 a 14, y la convocatoria no tendrá límite de cupo.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó que el certamen permite dar continuidad a las actividades deportivas durante el receso de verano y sostener un espacio de encuentro para los participantes.

“Es un programa que en el verano vuelve a trabajar fuertemente con la parte social. Tenemos la expectativa de superar los 40 equipos en distintas categorías”, expresó.

La iniciativa busca ofrecer a chicos y jóvenes una alternativa deportiva durante las vacaciones, con la participación de familias, delegados y referentes barriales.

Cómo inscribir a los equipos

A partir del lunes 7 de diciembre, los delegados deberán acercarse al Gimnasio Municipal N.º 1, de lunes a viernes de 9 a 18, para retirar las planillas.

Luego tendrán que completar los datos de cada jugador y presentar la documentación solicitada por la organización. El trámite será presencial y permitirá organizar el fixture, distribuir los horarios y gestionar la cobertura del seguro deportivo del programa para cada participante.