El mundo del motociclismo recibió una noticia inesperada este viernes. Marc Márquez confirmó que se retirará de MotoGP una vez finalizada la temporada 2026, por lo que el Gran Premio de Valencia marcará su despedida definitiva de la competición profesional.

El anuncio se realizó durante la actividad previa al inicio de los entrenamientos en el circuito Ricardo Tormo. El español sorprendió al exhibir una serie de carteles con mensajes de agradecimiento a los aficionados y a quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria, antes de revelar que disputará su última carrera este fin de semana.

La noticia causó conmoción porque llega apenas unos días después de que el piloto de Ducati conquistara su octavo título mundial en MotoGP, logro que lo dejó entre las mayores leyendas de la disciplina.

Durante una conferencia de prensa posterior, Márquez explicó que la decisión estuvo vinculada a los problemas físicos que arrastró en los últimos años. El español reconoció que comenzó a sentir temor por las consecuencias de las lesiones sufridas durante su carrera, entre ellas complicaciones en el hombro y episodios de visión doble.

La determinación sorprendió además porque el multicampeón tenía contrato vigente con Ducati por dos temporadas más. Sin embargo, eligió poner fin a su trayectoria deportiva en lo más alto, como vigente campeón del mundo.

A sus 33 años, Márquez dejará el motociclismo profesional como uno de los pilotos más exitosos de la historia de MotoGP, cerrando una etapa que marcó a toda una generación de aficionados.