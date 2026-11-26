La campaña electoral en Independiente sumó un grave episodio en las últimas horas luego de que apareciera una amenaza de muerte dirigida contra Gastón Gaudio, uno de los candidatos a la presidencia de la institución.

El mensaje fue exhibido en una bandera colocada durante la madrugada de este jueves en Avellaneda, en la antesala de las elecciones que definirán las nuevas autoridades del club.

La intimidación estuvo dirigida no solo al extenista, sino también a su entorno familiar, en un hecho que generó preocupación dentro del ámbito político de la entidad roja.

El episodio se produjo a poco más de dos semanas de los comicios y vuelve a poner el foco sobre el clima que rodea la disputa electoral en una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre los responsables de colocar la bandera ni sobre posibles actuaciones judiciales vinculadas al caso.