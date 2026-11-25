La Asociación del Fútbol Argentino definió la fecha para la final de la Copa Argentina, que tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Platense. El encuentro se jugará el próximo 2 de diciembre, aunque todavía resta confirmar el horario y la sede.

El conjunto de la Ribera llega al duelo decisivo tras una temporada exitosa, en la que logró asegurar el primer puesto de la Tabla Anual y conquistar la Copa Sudamericana. Ahora intentará sumar un nuevo trofeo para cerrar el semestre.

Por su parte, Platense buscará dar otro paso histórico y quedarse con el certamen más federal del fútbol argentino. El Calamar alcanzó la final luego de una destacada campaña que lo tuvo como protagonista en las distintas fases eliminatorias.

En el camino hacia la definición, Boca dejó atrás a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield, Racing y Banfield. Platense, en tanto, superó a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.

A diferencia de otras ediciones, el encuentro definirá únicamente al campeón de la Copa Argentina, ya que ambos clubes tienen asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores.