A seis años de la partida física de Diego Armando Maradona, el fútbol argentino vuelve a rendir homenaje a una de sus máximas leyendas. El recuerdo del campeón del mundo de 1986 permanece vigente en fanáticos, jugadores e instituciones que continúan destacando su legado dentro y fuera de las canchas.

En el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video en sus redes sociales para recordar al histórico capitán de la Selección Argentina. La producción reúne imágenes de distintos momentos de su trayectoria y resalta la huella imborrable que dejó en la historia del deporte nacional.

Maradona es considerado una de las figuras más trascendentes del fútbol mundial. Su paso por Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli y la Selección Argentina lo convirtió en un ícono capaz de trascender generaciones y fronteras.

Cada 25 de noviembre, hinchas de todo el país y del exterior renuevan los homenajes al futbolista que condujo a Argentina a la consagración en el Mundial de México 1986 y que, con su talento y personalidad, marcó para siempre la identidad del fútbol argentino.