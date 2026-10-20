Las imágenes difundidas por un canal de televisión chileno reavivaron la polémica en torno al Cementerio de Darwin, al mostrar placas conmemorativas y objetos dejados por familiares de soldados argentinos ubicados fuera del sector principal del predio.

El informe exhibió distintos homenajes depositados por visitantes argentinos detrás de la Cruz Mayor del cementerio, donde descansan los restos de 249 combatientes caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Entre los elementos observados figuraba una placa instalada por una emisora de Comodoro Rivadavia con un mensaje dedicado a los héroes de Malvinas. También se registraron ofrendas y recuerdos dejados por familiares durante sus visitas al lugar.

Según se indicó en el reporte, algunas de las placas habrían sido retiradas por contener referencias vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, una postura que sectores de la comunidad isleña consideran ofensiva o provocadora.

La difusión de estas imágenes generó reacciones tanto en Argentina como entre excombatientes y familiares de los caídos, dado el valor simbólico que representa el Cementerio de Darwin como sitio de memoria y homenaje.

La situación se produjo además en un contexto de renovadas diferencias entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión de la soberanía del archipiélago y en medio de debates impulsados por algunos habitantes de las islas sobre posibles restricciones a visitantes argentinos.

Mientras tanto, el Cementerio de Darwin continúa siendo uno de los espacios más visitados por familiares y veteranos que viajan a las islas para recordar a quienes perdieron la vida durante el conflicto bélico de 1982.