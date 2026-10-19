Un grupo de 18 inversores particulares denunció al escritor y editor Hernán Casciari por presuntas irregularidades vinculadas a distintos proyectos desarrollados por Orsai Audiovisuales, una presentación que actualmente es investigada por la Justicia penal.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N.º 16 y se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes sostienen que existieron problemas en la administración de fondos y en la gestión de iniciativas financiadas mediante aportes comunitarios entre 2020 y 2024.

De acuerdo con la denuncia, los proyectos involucrados reunieron unas 23.640 participaciones adquiridas por particulares atraídos por la posibilidad de obtener beneficios económicos a partir de la explotación comercial de las obras.

Entre los casos señalados figuran el documental «Sola en el Paraíso», la película «La Uruguaya», el largometraje «La Muerte de un Comediante», además de «Canelones», «Cinco Guiones», «Emi On Off» y «D.A.M. (Mi Historia con Diego)».

Los inversores cuestionan, entre otros puntos, cambios en los formatos originales de algunas producciones, decisiones comerciales adoptadas sin consulta a los aportantes y retornos económicos inferiores a los esperados. También plantean la presunta utilización de recursos obtenidos en nuevos proyectos para afrontar obligaciones de iniciativas anteriores.

Frente a las acusaciones, Casciari rechazó haber cometido una estafa y aseguró que nunca existió intención de perjudicar a los inversores. No obstante, reconoció errores de gestión en el desarrollo de los emprendimientos audiovisuales y afirmó haber presentado documentación para respaldar el manejo de los fondos.

En paralelo, desde la Comunidad Orsai admitieron que su desembarco en la producción cinematográfica no tuvo los resultados previstos. Mediante un comunicado, sus responsables señalaron que hubo fallas en el modelo aplicado al sector audiovisual y pusieron a disposición de los socios información sobre el desarrollo y la situación financiera de los proyectos.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca determinar si existieron conductas delictivas en la administración de los fondos aportados por la comunidad de inversores.