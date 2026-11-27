La investigación por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sumó un nuevo elemento que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido. Se trata de un mensaje de voz encontrado en el teléfono celular de Miguel Ángel Villanueva Silva, uno de los imputados en la causa.

Según trascendió, el audio fue descubierto durante las pericias realizadas sobre el dispositivo secuestrado y contiene una referencia que los investigadores analizan en relación con una de las hipótesis surgidas desde el inicio de la investigación: la posible transmisión en vivo de los asesinatos.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el mensaje fue enviado 48 horas después de los homicidios y hace mención a una supuesta visualización de «la película en vivo». Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que por el momento no existe una confirmación de que la expresión esté vinculada directamente con el hecho investigado.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es la mención a una persona identificada como «J». Una de las líneas de investigación intenta determinar si esa referencia corresponde a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», señalado en etapas previas de la causa por su presunta participación dentro de la organización criminal investigada.

La causa, que inicialmente estuvo en manos de la Justicia de La Matanza, pasó posteriormente al fuero federal tras la aparición de indicios que vincularían el caso con actividades del narcotráfico. Desde entonces, se profundizaron las medidas de prueba para reconstruir el contexto y las responsabilidades detrás de los asesinatos.

A este nuevo hallazgo se suman declaraciones realizadas anteriormente por otra de las imputadas, quien mencionó la existencia de una videollamada relacionada con los hechos. No obstante, los investigadores continúan evaluando las evidencias reunidas antes de establecer conclusiones definitivas sobre esa hipótesis.

Mientras avanzan las pericias y el análisis de las comunicaciones secuestradas, la Justicia busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y esclarecer las circunstancias que rodearon uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años.