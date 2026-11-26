El procedimiento ocurrió este jueves por la tarde en calle Saavedra, en Comodoro Rivadavia. Un hombre de 39 años fue aprehendido y en su camioneta encontraron una pistola Glock con un cartucho en la recámara.

Un hombre de 39 años fue aprehendido este jueves 26 de noviembre, alrededor de las 15:10, durante un procedimiento de la Comisaría Segunda en calle Saavedra al 1070. La intervención comenzó tras un aviso que alertaba sobre un conductor que habría efectuado disparos de arma de fuego.

Según el parte policial, los efectivos entrevistaban a una testigo cuando una Toyota Hilux se aproximó por calle Saavedra. Al advertir la presencia de los uniformados, su conductor realizó una maniobra y chocó con el sector delantero derecho contra un poste de luz, a la altura del 1082.

La testigo señaló al hombre y a la camioneta como los involucrados en las detonaciones. Los policías le solicitaron que descendiera, lo identificaron y realizaron un palpado preventivo.

Con la puerta del vehículo abierta, los agentes observaron una pistola negra sobre el asiento del conductor. El hombre fue trasladado a la dependencia y, por disposición del funcionario fiscal Cristian Ovalle, se realizó la inspección y el secuestro del arma y la camioneta.

Durante el procedimiento se incautaron una pistola Glock, un cargador con 13 cartuchos, un cartucho que estaba alojado en la recámara y dos vainas servidas calibre 9 milímetros. De acuerdo con la Policía, el arma se encontraba en condiciones de uso inmediato.

En el habitáculo también hallaron un envoltorio con una sustancia blanca, por lo que intervino la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. El informe policial consignó el secuestro de 0,3 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía Federal, se notificó al hombre de una imputación en libertad en relación con la causa por estupefacientes. Esa medida corresponde a la actuación federal y el parte no precisa su situación final en la investigación por los disparos y el arma.

Personal de Criminalística realizó las pericias y la Hilux fue trasladada en grúa a la comisaría.