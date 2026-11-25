En relación al homicidio de Juan Marcos Elías Levill, acontecido el pasado 13 de febrero del presente año en las “1008 viviendas”, se efectivizó el pasado martes la audiencia en la que se trató un juicio abreviado que tiene como imputado a Carlos Enrique Llanos. Así el imputado asesorado por su defensor, admitió voluntariamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su autoría en el hecho investigado, como también la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo que se le impuso.

El ilícito contra la vida incluido en el acuerdo abreviado acontece el pasado 13 de febrero, siendo aproximadamente las 18:10 horas, cuando Juan Marcos Elías Levill se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con dos testigos en el playón interior, del sector 3, del barrio “30 de octubre” de nuestra ciudad.

En esas circunstancias, Carlos Enrique Llanos concurrió al lugar junto a otra persona y, sin mediar palabra y aprovechando que Levill se encontraba de espaldas, Llanos, con claras intenciones de darle muerte, portando un arma blanca le asestó dos puñaladas: una en la zona intercostal izquierda y la restante debajo de la axila, a la altura del pectoral izquierdo. Inmediatamente después, Llanos se dio a la fuga del lugar.

Como consecuencia del ataque, se produjo el fallecimiento de Levill a raíz de un “shock hipovolémico por herida de arma blanca en el tórax”. La fiscalía calificó jurídicamente el hecho como “homicidio simple” en calidad de “autor” para Llanos.

En este sentido el imputado asesorado por su defensor, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado y asimismo admitió voluntariamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su autoría en el hecho investigado, como también la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal solicitó se homologue el presente acuerdo, al igual que la defensa, en tanto que la jueza pasó a deliberar y el próximo martes 1° de diciembre dará a conocer su sentencia.

Presidió la audiencia Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general, acompañada por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público.