Florencia Gómez, fiscal de Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Fue una contraposición de sentimientos. Por un lado, se sienta jurisprudencia que necesitaba a nivel nacional y latinoamericano porque es un caso bisagra para el derecho penal ambiental. Destaco esto porque hace cinco años atrás, hoy se cumplen cinco años del día en que recibí la denuncia relacionada con el daño en la pingüinera, se cuestionó mi trabajo y el de muchos referentes ambientalistas desde el desconocimiento. Esto sienta un precedente para que haya otras investigaciones sobre el impacto ambiental”.

Vale aclarar que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró inadmisible la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa de Ricardo Adolfo La Regina, por lo que quedó firme la condena a tres años de prisión, de ejecución condicional impuesta por el tribunal de juicio y luego ratificada por la Cámara Penal de Trelew.

Gómez indicó que “La estrategia que utilice fue lograr por primera ver poder fusionar la evidencia científica con la tecnológica, siendo la primera en utilizar imágenes satelitales para verificar los hechos y conseguí que la ONG National Geographic me aportara las imágenes y sumara a su mejor geógrafo que vino a declarar al juicio para acreditar los hechos”.

“Soy la única fiscal ambiental a raíz de este caso y como consecuencia del caso Tombo el gobierno de Chubut triplicó del pingüino de Magallanes que eligió la Patagonia para venir a reproducirse y el gobierno entendió proteger la colonia entera”, resaltó.

La discal sostuvo que “Cuando fui a Punta Tombo abandoné mi zona de confort y tuve que dejar mi experiencia en delitos complejos, pero me generó un desafío enorme sin contar con información o investigaciones previas, no tuve a quien consultar y tuve que utilizar una prueba que nadie había logrado llevar a juicio. Mi familia creyó en mí”.

Explicó que “Las ONG de Washington escucharon mi propuesta y la necesidad de contar con las imágenes satelitales para demostrar que al momento que esta persona arrasa con la pingüinera los pingüinos estaban con huevos y pichones dentro de los nidos. Estudié el tema de las imágenes satelitales y como se guardan 10 años pude contar con esas imágenes sobre los lugares del caso”.

Asimismo, expresó que “Otra de las bases que deja Tombo es la participación de la ONG Resilience que participó de manera desinteresada que hizo un informe de impacto ambiental donde se pudo acreditar en juicio que hay zonas que son irrecuperables. Se destruyeron como mínimo 275 nidos y más de 270 especies lo que quedó demostrado y eso me permitió poner en valor económico la destrucción que hizo el imputado”.

Por último, señaló que “Es muy importante que la gente entienda la importancia de hacer las denuncias en todo lo que tenga que ver con lo animal y ambiental, porque eso nos permite enterarnos e investigar”.