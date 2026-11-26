El Ejecutivo Municipal analizó en el ámbito del Ministerio del Interior la posibilidad de acceder a un leasing a través del BICE para sumar equipamiento vial. Además, se notificó que la ciudad cumplimentó exitosamente la documentación de financiamientos anteriores, lo que la posiciona de manera favorable ante eventuales líneas de crédito.

En el marco de una agenda de gestiones institucionales en Buenos Aires, el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el secretario de Economía, Fernando Barría, mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Relaciones con los Municipios dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, Carlos Marcelo D’Abate.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron el esquema de articulación institucional entre el Estado Nacional y los gobiernos locales, así como las herramientas disponibles para fortalecer la gestión municipal y avanzar en la modernización de equipamiento.

Al término de la reunión, el secretario Barría destacó el avance en dos ejes centrales: la exploración de líneas de financiamiento crediticio para maquinaria municipal y el cumplimiento administrativo del Municipio frente a programas nacionales anteriores.

En relación con las alternativas de inversión, explicó que, si bien el esquema nacional actual no contempla transferencias directas de fondos, se abrió un canal de trabajo en torno a un programa articulado con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para acceder a equipamiento vial. “Se trata de una operatoria de leasing con bonificación de tasa o cuota respecto de la banca privada, orientada a que los municipios podamos potenciar el parque de maquinaria vial”, precisó.

En lo vinculado a la situación administrativa de programas de financiamiento anteriores, el funcionario indicó que el Municipio completó las rendiciones correspondientes, por lo que desde la Subsecretaría notificaron que la documentación presentada se encuentra en orden.

En comparación con otros municipios que atraviesan instancias judiciales por fondos de gestiones pasadas, Barría remarcó que existen “alrededor de 300 juicios sobre 600 carpetas que están manejando”, con lo cual “estamos en una posición bastante favorable si existiese una posibilidad futura de algún financiamiento o alguna línea crediticia”.

Con la documentación en regla y un canal de trabajo abierto con el BICE, el Municipio de Comodoro Rivadavia continúa las gestiones ante el Estado Nacional para fortalecer su parque de maquinaria vial.