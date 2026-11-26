Othar Macharashvili aceptó la renuncia del arquitecto, presentada por motivos personales. El actual subsecretario de Obras asumirá al frente de la Secretaría en los próximos días.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia tendrá un cambio en la conducción de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. El intendente Othar Macharashvili aceptó la renuncia de Fernando Ostoich y designó como reemplazante a Marcelo Solohaga, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Obras de la misma cartera.

Según se informó desde el Ejecutivo municipal, la salida de Ostoich responde a razones estrictamente personales, que fueron conversadas con el jefe comunal.

La designación de Solohaga apunta a dar continuidad a los trabajos que el área lleva adelante en la ciudad. Su puesta en funciones se realizará en los próximos días, aunque todavía no se anunció una fecha concreta.

Durante el acto de asunción se presentarán los principales lineamientos de trabajo para esta nueva etapa de la Secretaría.