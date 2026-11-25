La Mesa Socioambiental “Eduardo Cabezas” se encuentra trabajando en la organización del Festival 13D Reimaginar Comodoro, en el marco del apoyo social que viene teniendo la Causa Federal que impulsa la Nulidad del Acuerdo suscripto entre la Provincia del Chubut e YPF S.A. y la reparación del daño ambiental y social que deja la empresa tras más de 100 años de explotación petrolera.

-Se trata de un acuerdo firmado a espaldas de la sociedad, sin ningún informe técnico que evalúe los daños y carencias con las que nos acostumbraos a vivir, en una ciudad que le ha dado tanto a la región y al país entero-, afirmaron sus voceros.

*El Festival Solidario está previsto para el domingo 13 de diciembre de 14:30 a 17:30 horas en el Parque de la Ciudad* con la participación de destacados artistas y músicos locales que han confirmado su participación y apoyo a la iniciativa.

Por tal motivo, los organizadores invitan a una reunión a todos los vecinos que quieran adherir y sumarse a la organización del Festival que tendrá un carácter familiar y solidario: la *próxima reunión organizativa es este sábado 28 de noviembre de 15 a 17 horas, en el Auditorio del Museo del Petróleo* , ubicado en el Km. 3 de nuestra ciudad.