El diputado nacional mantuvo encuentros políticos y sindicales, visitó un emprendimiento de acuicultura en el Dique Florentino Ameghino y participó del Primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal. Cuestionó las políticas energéticas de Milei y las decisiones de Torres sobre los recursos de Chubut.

El diputado nacional José Glinski desarrolló una agenda territorial que comenzó en Trelew, con encuentros con compañeros del Partido Justicialista y referentes sindicales, y continuó por la Ruta Nacional 25 hacia el Dique Florentino Ameghino, Esquel y la Comarca Andina.

En el Dique Ameghino visitó el emprendimiento de Adrián Salamín y Cristal, dedicado a la cría de trucha arcoíris desde 2019. Allí conoció las dificultades que enfrentan los productores, especialmente por el aumento de las tarifas eléctricas, y conversó sobre su proyecto de ley para financiar el desarrollo de la acuicultura con parte de la renta petrolera y gasífera. Los productores señalaron que actualmente pagan alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales de electricidad, pese a desarrollar su actividad junto a una central hidroeléctrica.

En Esquel participó de encuentros con referentes políticos y de la proyección del documental Lago Escondido, soberanía en juego, en el marco del Día de la Soberanía Nacional. La actividad permitió debatir sobre la extranjerización de la tierra, los bienes comunes y la defensa de los recursos naturales.

La recorrida continuó en la Comarca Andina, donde Glinski fue expositor del Primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal, organizado por ATE y la Unión de Trabajadores de la Tierra, con la participación del secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Allí destacó la consigna “Actuar antes que arda”, defendió su proyecto de ley de prevención de incendios de interfase y reclamó mayor reconocimiento para las brigadas comunitarias. También destacó la participación de estudiantes de la Escuela Técnica N.º 724 de Trelew, que desarrollaron Fire Watch, un sistema de detección temprana de incendios mediante inteligencia artificial.

“Sin organización popular no hay ninguna política pública que se pueda llevar adelante”, afirmó Glinski, quien cuestionó que el problema de los incendios se reduzca a una cuestión penal y reclamó abordar sus causas estructurales, entre ellas el cambio climático, la forestación con especies exóticas y el desfinanciamiento del sistema nacional de manejo del fuego.

Durante su intervención también cuestionó las privatizaciones impulsadas por Javier Milei y la concentración de la renta energética en grandes grupos económicos, mientras las familias y los productores enfrentan aumentos en las facturas de luz y gas. En ese sentido, advirtió sobre el impacto que tendría en los usuarios de la cordillera el financiamiento del gasoducto cordillerano a través de las tarifas.

Glinski también cuestionó los pasivos ambientales que deja la retirada de YPF de las áreas petroleras maduras y las condiciones previstas para la futura concesión de Futaleufú. “Estamos en una lucha muy fuerte porque esos pasivos ambientales sean pagados por quienes contaminaron, no por la sociedad”, sostuvo. Además, advirtió que el esquema previsto para Futaleufú comprometería su producción energética en beneficio de Aluar sin garantizar un aprovechamiento para el desarrollo provincial.

Finalmente, apuntó contra el gobernador Ignacio Torres por el adelantamiento de las elecciones provinciales, al considerar que busca acelerar los tiempos de la discusión política. Frente a ese escenario, Glinski llamó a construir acuerdos alrededor de un proyecto de gobierno: “Discutamos de política antes que los nombres, porque el programa es lo que nos va a sacar adelante”.