Luego del adelantamiento electoral dispuesto por el gobernador Ignacio Torres, el Partido Justicialista de Chubut reafirmó su «compromiso con la construcción de la unidad del peronismo y la conformación de un frente electoral amplio, plural y democrático, capaz de ofrecer una alternativa política a los chubutenses».

En comunicado firmado por la mesa de conducción que encabeza Gustavo Fita, el PJ recuerda que el país y la provincia «atraviesan una profunda crisis económica y social. La pérdida de empleos, el deterioro de los salarios y las jubilaciones, la caída de la actividad productiva y el debilitamiento de las economías regionales son consecuencias de un rumbo económico que rechazamos. Frente a las políticas de Javier Milei y el acompañamiento político del gobernador Ignacio Torres, el peronismo tiene la responsabilidad de construir una alternativa que defienda el trabajo, la producción, nuestros recursos naturales y el futuro de Chubut».

De inmediato, se aseguró que «la unidad es nuestro mayor anhelo, pero no puede construirse mediante imposiciones, exclusiones ni acuerdos entre unos pocos. Para que sea verdadera y duradera, debe surgir del diálogo, el respeto a las distintas expresiones políticas y mecanismos transparentes de selección de candidatos.

Por eso, consideramos indispensable avanzar en la conformación de un frente electoral amplio que garantice el derecho a elegir y ser elegido, sin restricciones arbitrarias ni condiciones que limiten la participación democrática de quienes compartan nuestro proyecto político», acotaron.

Frente e internas

«Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar elecciones internas, con reglas claras, transparentes y conocidas de antemano, respetando las normas partidarias y electorales correspondientes. Las internas no deben ser entendidas como un obstáculo para la unidad, sino como una herramienta legítima para construirla y fortalecerla.

Estamos trabajando junto a los consejeros provinciales para alcanzar los acuerdos políticos e institucionales necesarios. Todas las definiciones deberán adoptarse a través de los órganos partidarios correspondientes, respetando las construcciones territoriales y garantizando la participación de todos los sectores», afirmaron.

«Como decía Juan Domingo Perón: “Nadie hace nada solo, todos hacemos todo”. Cada compañero y cada compañera tiene un lugar en esta construcción. Las legítimas aspiraciones individuales deben encontrar un cauce democrático dentro de un proyecto colectivo.

Nuestro adversario político no está dentro del peronismo. El desafío es construir una alternativa frente al modelo económico de Milei y al rumbo político que acompaña Ignacio Torres en Chubut. No podemos permitir que las diferencias internas nos distraigan de esa responsabilidad.

La unidad es el objetivo, la democracia interna es el camino y la defensa de los intereses de Chubut es nuestra razón de ser», concluyeron

El comunicado es firmado por: Gustavo Fita (presidente), Alejandra Duhalde (vice presidenta), Erica Pineda (vicepresidenta), Marina Barreda (vice presidenta), Miguel López (secretario) y Miguel Araneda (secretario)