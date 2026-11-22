El Boca Juniors del vasco Rodolfo Arruabarrena acaba de ganar la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de superar en Barranquilla 2 a 0 a Atlético Mineiro.

El xeneize fue muy superior al equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, que apenas hizo pie en el partido.

El ruso Ascacíbar abrió el marcador en el primer tiempo, y Miguel Merentiel cerró el resultado en el segundo, donde incluso Boca pudo ganar por mayor diferencia.