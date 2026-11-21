Después de varios meses de números negativos, el consumo masivo en Argentina registró en octubre su primera suba interanual de 2026. Aunque el crecimiento fue leve, representa un cambio de tendencia en un año marcado por la retracción de las compras.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora Scentia, las ventas aumentaron un 0,9% respecto de octubre de 2025, mientras que en comparación con septiembre de este año el incremento alcanzó el 6,2%.

Sin embargo, la recuperación todavía resulta insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas: entre enero y octubre, el consumo masivo cayó un 2,3% frente al mismo período del año anterior.

Qué productos compraron más los argentinos

El informe muestra que durante octubre algunas categorías lograron recuperar terreno.

Las ventas de alimentos crecieron un 7,5% interanual, mientras que los productos considerados de compra impulsiva, como golosinas y snacks, registraron un incremento del 16,5%.

Estos resultados muestran una mejora en determinadas categorías, aunque el comportamiento fue desigual entre los distintos canales comerciales.

La recuperación no se trasladó de la misma manera a supermercados, autoservicios y mayoristas, que continuaron mostrando dificultades para recuperar sus niveles de ventas.

El comercio electrónico fue el gran protagonista

Uno de los datos más destacados del informe fue el crecimiento de las compras por internet.

El comercio electrónico aumentó un 33,2% interanual en octubre, convirtiéndose en el canal con mayor expansión.

También registraron resultados positivos los kioscos y almacenes, con una suba del 1,6%, y las farmacias, que crecieron un 3,2%.

El desempeño de estos canales permitió compensar parcialmente las caídas registradas en los comercios tradicionales.

Los supermercados y mayoristas todavía no logran recuperarse

A pesar de la mejora general, los grandes canales de comercialización continúan mostrando números negativos en la comparación con octubre del año pasado.

Las ventas en supermercados retrocedieron un 0,3%, mientras que los autoservicios independientes registraron una caída del 0,4%.

El panorama fue más complicado para los mayoristas, donde las compras disminuyeron un 6,4% interanual, la baja más pronunciada entre los canales relevados.

Estos resultados reflejan que la recuperación del consumo todavía no es generalizada y que algunos sectores continúan atravesando un escenario de ventas debilitadas.

En comparación con septiembre, todos los canales mejoraron

El análisis mensual ofrece una perspectiva diferente.

Según Scentia, en octubre todos los canales comerciales registraron aumentos respecto de septiembre.

Los supermercados encabezaron la recuperación con un crecimiento del 9,5%, seguidos por los autoservicios independientes, los mayoristas y el comercio electrónico, que mostraron incrementos del 8,9%.

No obstante, la comparación mensual debe interpretarse con cautela, ya que puede estar influida por factores estacionales y no necesariamente implica una recuperación sostenida.

Cómo viene el consumo en lo que va de 2026

Al analizar los primeros diez meses del año, el panorama continúa siendo negativo para la mayoría de los canales comerciales.

El comercio electrónico es el que presenta el mejor desempeño, con un crecimiento acumulado del 35%, seguido por las farmacias, que registran una mejora del 1,2%.

En cambio, los supermercados y los mayoristas acumulan retrocesos del 3,5%.

En términos generales, el consumo masivo registra una contracción del 2,3% entre enero y octubre.

Una recuperación que todavía no alcanza

El informe de Scentia muestra que octubre marcó una interrupción de la tendencia negativa que predominó durante 2026.

Sin embargo, el crecimiento del 0,9% interanual todavía no permite hablar de una recuperación consolidada del consumo.

Mientras las compras por internet continúan expandiéndose, los supermercados y mayoristas siguen sin revertir sus caídas.