La pasión por Boca Juniors dejó una historia tan insólita como polémica en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026. Un hincha argentino aseguró frente a las cámaras que utilizó dinero de la jubilación de su abuela para financiar su viaje a Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize se enfrenta a Atlético Mineiro.

El joven, oriundo de Misiones, protagonizó una entrevista que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y generó numerosas reacciones por la naturalidad con la que relató la supuesta maniobra.

Según contó, administra los haberes previsionales de su abuela y habría aprovechado esa situación para quedarse con el dinero correspondiente a dos meses.

Le dijo a su abuela que no había podido cobrar la jubilación

Durante la entrevista, el simpatizante explicó cómo habría conseguido el dinero para viajar a Colombia.

“Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la Asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca”, relató.

Cuando el periodista le preguntó cuánto dinero había utilizado, el joven respondió que se trataba de 2.000 dólares.

Además, aseguró que su abuela no se enteraría de lo ocurrido porque le había atribuido la falta de cobro a un supuesto inconveniente administrativo.

“Espero que no lo veas, Marta”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el periodista le pidió que enviara un saludo a su abuela.

Lejos de mostrar preocupación por la repercusión de sus declaraciones, el hincha respondió: “Un saludo. Espero que no lo vea. Chau, Marta. Espero que no lo veas”.

El fragmento se viralizó y despertó críticas y comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo confirmar de manera independiente si el relato corresponde a un hecho real o si se trató de una broma frente a las cámaras.

Boca y Atlético Mineiro juegan la final en Colombia

La entrevista se produjo en Barranquilla, donde Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro está programado para las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La definición continental convocó a miles de simpatizantes que viajaron a Colombia para acompañar a sus equipos.