El conductor del semirremolque explicó que impactó contra un objeto que estaba sobre la calzada y sufrió importantes daños en el sistema de frenado. El vehículo permanece detenido entre los kilómetros 12 y 14 de Comodoro Rivadavia, mientras intentan retirarlo hacia la banquina.

Un camión con semirremolque permanece varado sobre la Ruta Nacional 3, entre los kilómetros 12 y 14 de Comodoro Rivadavia, luego de sufrir una importante avería en su sistema de frenos.

Según relató el propio conductor, el incidente se produjo cuando la unidad impactó contra un objeto que se encontraba sobre la calzada y que no pudo identificar.

Como consecuencia del golpe, se desprendieron las mangueras del sistema de frenos del semirremolque, lo que impidió que el vehículo pudiera continuar circulando con normalidad.

El chofer trabaja debajo del camión para reparar la avería

El transportista explicó que el daño afectó el sistema de frenado correspondiente a las seis ruedas del semirremolque.

Ante esta situación, comenzó a realizar reparaciones de emergencia debajo de la unidad, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para desplazarla hasta la banquina.

El conductor estimó que los trabajos podrían demandar aproximadamente una hora, aunque el tiempo dependerá de la posibilidad de solucionar la rotura.

Desvíos y precaución para circular

Mientras el camión permanece detenido, el tránsito se encuentra afectado en ambos sentidos de circulación.

Los vehículos que viajan hacia Trelew son desviados por la banquina, mientras que aquellos que se dirigen hacia el centro de Comodoro Rivadavia deben utilizar momentáneamente el carril contrario, en un tramo de aproximadamente 20 a 30 metros.

Se solicita a los automovilistas extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de tránsito hasta que el semirremolque pueda ser retirado de la calzada.

Por el momento, no se confirmó el horario en que quedará completamente liberada la circulación.