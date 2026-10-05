Vialidad Nacional informó este lunes por la mañana que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chubut se encuentran habilitadas para la circulación, aunque en diversos tramos se recomienda transitar con extrema precaución debido a las condiciones de la calzada, la presencia de animales sueltos, viento y trabajos de mantenimiento.
Sobre la Ruta Nacional 3, los tramos entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, Puerto Madryn y Trelew, Trelew y Garayalde, Garayalde y Comodoro Rivadavia, y entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz permanecen transitables, aunque presentan deformaciones, sectores húmedos, baches y desvíos por obras.
En el acceso norte a Trelew continúan las tareas de repavimentación con un desvío habilitado, mientras que en Ramón Santos se mantiene un desvío por obras. También se reportaron lloviznas aisladas y fuertes vientos en la zona sur de la provincia.
La Ruta Nacional 25 también se encuentra habilitada en todos sus tramos. Sin embargo, entre Las Plumas y Los Altares se mantiene un desvío de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, donde se solicita circular a baja velocidad y respetar la señalización preventiva.
Por su parte, la Ruta Nacional 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, así como el tramo que conecta con la Ruta Nacional 40, presenta sectores húmedos, banquinas con barro y presencia de animales sueltos, además de equipos viales trabajando sobre distintos sectores.
En la Ruta Nacional 40 se informaron deformaciones, baches, banquinas inestables y desvíos de ripio en algunos sectores, especialmente entre Facundo y Tamariscos, donde se recomienda no superar los 60 kilómetros por hora y respetar las indicaciones del personal vial.
Desde los organismos viales insistieron en la importancia de reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y prestar especial atención a la señalización temporaria debido a la presencia de maquinaria y operarios trabajando sobre las rutas de la provincia.
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