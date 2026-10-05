Sobre la Ruta Nacional 3, los tramos entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, Puerto Madryn y Trelew, Trelew y Garayalde, Garayalde y Comodoro Rivadavia, y entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz permanecen transitables, aunque presentan deformaciones, sectores húmedos, baches y desvíos por obras.

En el acceso norte a Trelew continúan las tareas de repavimentación con un desvío habilitado, mientras que en Ramón Santos se mantiene un desvío por obras. También se reportaron lloviznas aisladas y fuertes vientos en la zona sur de la provincia.

La Ruta Nacional 25 también se encuentra habilitada en todos sus tramos. Sin embargo, entre Las Plumas y Los Altares se mantiene un desvío de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, donde se solicita circular a baja velocidad y respetar la señalización preventiva.

Por su parte, la Ruta Nacional 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, así como el tramo que conecta con la Ruta Nacional 40, presenta sectores húmedos, banquinas con barro y presencia de animales sueltos, además de equipos viales trabajando sobre distintos sectores.

En la Ruta Nacional 40 se informaron deformaciones, baches, banquinas inestables y desvíos de ripio en algunos sectores, especialmente entre Facundo y Tamariscos, donde se recomienda no superar los 60 kilómetros por hora y respetar las indicaciones del personal vial.

Desde los organismos viales insistieron en la importancia de reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y prestar especial atención a la señalización temporaria debido a la presencia de maquinaria y operarios trabajando sobre las rutas de la provincia.