La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha una nueva etapa de su programa de retiros voluntarios destinada al personal de planta permanente y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado que cuenten con más de un año de antigüedad.

La iniciativa contempla tres modalidades de adhesión, con beneficios que pueden alcanzar el equivalente a 24 haberes según la antigüedad acreditada por cada agente. La base de cálculo para la gratificación extraordinaria será el salario bruto remunerativo correspondiente al mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento.

La primera alternativa prevé el pago del 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un límite máximo de 24 años. Una segunda opción establece el pago del 85% por año trabajado, manteniendo el mismo tope de antigüedad e incorporando una cobertura asistencial equivalente a doce meses de aportes de obra social.

Por otra parte, se contempla una modalidad especial para trabajadores de hasta 64 años que aún no reúnen los aportes necesarios para acceder a la jubilación. En estos casos, la gratificación se calculará sobre el 90% del haber de egreso, con un tope de 12 años de antigüedad.

La medida forma parte del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional y busca adecuar la estructura de personal a las necesidades operativas del organismo. En una etapa anterior del programa se registraron más de 600 adhesiones.

Podrán incorporarse al plan los agentes que cumplan con los requisitos establecidos y acepten formalizar un acuerdo de desvinculación. Entre las condiciones del régimen se encuentra la imposibilidad de reingresar al Estado Nacional durante los cinco años posteriores a la adhesión.

Quedarán excluidos quienes mantengan procesos disciplinarios abiertos, se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, hayan iniciado trámites jubilatorios, superen los 64 años o mantengan litigios laborales pendientes sin desistir de ellos.

Asimismo, los trabajadores que ejerzan cargos sindicales deberán renunciar a sus funciones gremiales y a la tutela sindical para acceder al beneficio.

El pago de las gratificaciones se realizará en diferentes esquemas según el monto total a percibir. Los importes más bajos se abonarán en un único desembolso, mientras que los montos más elevados podrán cancelarse en hasta ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Desde el organismo aclararon que la gratificación extraordinaria derivada del retiro voluntario es independiente de la liquidación final por cese laboral, que incluye conceptos como el proporcional del sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas.