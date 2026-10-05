Dos personas murieron y una mujer resultó gravemente herida tras un choque frontal ocurrido este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que une Trelew con Comodoro Rivadavia, a la altura de Garayalde.

El siniestro se registró alrededor de las 20:22 y movilizó a efectivos policiales, personal de Defensa Civil y equipos de emergencia que acudieron al lugar para asistir a las víctimas y realizar las primeras actuaciones.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía, las victimas eran oriundas de Trelew, dos de ellas fallecieron en el lugar producto de la violencia del impacto. Posteriormente se informó que las víctimas tenían 30 y 28 años, descartándose las versiones iniciales que indicaban la presencia de un menor de edad entre los ocupantes.

Una mujer que viajaba en uno de los vehículos involucrados fue rescatada y trasladada para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Según los primeros testimonios, había quedado atrapada dentro del habitáculo tras la colisión y debió ser asistida por los equipos de rescate.

Los primeros automovilistas que llegaron a la escena alertaron a los organismos de emergencia, lo que permitió el rápido despliegue de recursos para atender la situación.

Las causas del accidente aún son materia de investigación y, por el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las personas fallecidas ni detalles sobre la mecánica que desencadenó el choque frontal.

El hecho volvió a poner en agenda las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 3, especialmente en el tramo comprendido entre Trelew y Comodoro Rivadavia, donde conductores suelen advertir sobre distintos inconvenientes en la calzada.

Mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias del siniestro, los equipos de emergencia y personal policial permanecieron trabajando en el sector para garantizar la seguridad vial y avanzar con las actuaciones correspondientes.