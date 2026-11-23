Un operativo de control vehicular realizado por personal de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de diez kilos de cocaína que eran transportados en un automóvil con destino final en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Puesto de Control Trancas, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, durante tareas preventivas de seguridad vial. Al detener la marcha del vehículo para una inspección de rutina, los uniformados detectaron anomalías en una de las partes del rodado que despertaron sospechas.

Durante la revisión, los gendarmes observaron modificaciones en el panel que separa el compartimiento del motor del habitáculo. Los tornillos presentaban características diferentes a las originales y evidenciaban una manipulación reciente.

A partir de estas irregularidades, también detectaron la presencia de objetos extraños envueltos en nylon ocultos detrás de las rejillas de ventilación ubicadas en la base del parabrisas. Ante la situación, se dio intervención a la Justicia Federal, que autorizó una requisa más profunda.

Como resultado de la inspección, fueron extraídos 24 paquetes que contenían una sustancia blanca. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de cocaína, alcanzando un peso total de 10 kilos con 725 gramos.

Por disposición judicial, un hombre y una mujer mayores de edad quedaron detenidos, mientras que la droga, el vehículo utilizado para el traslado y otros elementos vinculados a la causa fueron secuestrados para avanzar con la investigación.

Según se informó, la pareja tenía previsto completar un extenso recorrido hasta llegar a Comodoro Rivadavia, destino que figuraba en el itinerario del viaje.