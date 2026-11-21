La Policía del Chubut difundió un pedido de colaboración para localizar al hombre de 38 años, que permanecía detenido por una causa de tentativa de homicidio. Solicitan aportar información al 101.

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La Policía del Chubut difundió un aviso de búsqueda de Miguel Leandro Cartes, de 38 años, tras su fuga del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde se encontraba internado bajo custodia.

De acuerdo con la información consignada en el dato policial, Cartes estaba detenido por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El pedido de búsqueda lo describe como un hombre de aproximadamente 1,72 metros de altura, contextura robusta, cutis trigueño y cabello oscuro, rapado a los laterales y recogido.

Entre sus señas particulares se mencionan tatuajes en ambos lados del cuello: “Katalella”, a la izquierda, y “Zuleka”, a la derecha, ambos acompañados por coronas. También presenta tatuajes con las inscripciones “La Renga”, “Adrian” y “Vanesa” en el brazo derecho, y diseños de “Viejas Locas” y un diablo con tridente en las piernas.

La Policía solicita que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 101 o a la dependencia policial más cercana.