El Gran Maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones describió los principios de la institución, la enseñanza mediante símbolos y los debates que pueden dar origen a iniciativas sociales y legislativas.

El Gran Maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, Pablo Lázaro, explicó cómo trabaja la masonería y destacó que uno de sus objetivos es formar personas capaces de cuestionar sus propias convicciones y construir un pensamiento autónomo.

Durante su exposición, definió a la institución como filosófica, filantrópica, laica, iniciática y progresista. También remarcó su carácter adogmático, que permite revisar ideas y mantener un espacio de encuentro entre personas con diferentes miradas sobre la religión, la existencia y la sociedad.

Según explicó, el librepensamiento requiere poner en discusión las propias certezas, sin asumirlas como verdades incuestionables.

Los símbolos como herramienta de enseñanza

Lázaro señaló que la masonería utiliza el símbolo como herramienta docente porque admite múltiples interpretaciones y favorece la reflexión individual.

Como ejemplo, mencionó al Gran Arquitecto del Universo, un concepto que, según lo expuesto, cada integrante puede interpretar de acuerdo con su visión personal. Esta perspectiva permite compartir un espacio sin imponer una única creencia ni discutir la superioridad de una sobre otra.

Qué se debate en las logias

El Gran Maestre describió a la logia como la unidad básica de trabajo de la masonería, donde confluyen personas de distintas edades, profesiones y oficios.

En esos encuentros se presentan trabajos sobre temas filosóficos, sociales o propuestas legislativas. Las intervenciones deben contribuir de manera constructiva y, cuando alguien discrepa con el planteo, se le solicita desarrollar una propuesta alternativa.

El propósito es que cada participante pueda elaborar una síntesis individual a partir de las distintas posturas, sin que todos deban llegar necesariamente a la misma conclusión.

Lázaro explicó, además, que los consensos alcanzados pueden convertirse en proyectos legislativos o acciones filantrópicas, trasladando las reflexiones de las logias a iniciativas para la comunidad.