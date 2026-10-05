La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) realizará la presentación del libro “Capacitación Ley Micaela UNPSJB. Trayecto formativo con perspectiva en género y diversidades” el próximo miércoles 7 de octubre en Comodoro Rivadavia.

La publicación reúne la experiencia desarrollada en el marco de las capacitaciones impulsadas por la institución para promover la formación en perspectiva de género y diversidades dentro del ámbito universitario.

La actividad contará con la participación especial de la reconocida investigadora y referente feminista Dora Barrancos. Además, la obra fue compilada por María Fabiana Marino y Bianca Vanesa Freddo, quienes también formarán parte de la presentación.

El encuentro se desarrollará a partir de las 17 horas en el Aula 102 de la sede Comodoro Rivadavia de la UNPSJB y se enmarca en las actividades de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Desde la organización indicaron que la propuesta busca compartir los resultados del trayecto formativo desarrollado en la universidad, así como abrir espacios de reflexión sobre las políticas de género y diversidad en el ámbito académico.

La presentación también podrá seguirse de manera virtual a través de la transmisión prevista por la institución mediante un enlace disponible a través de los canales oficiales del evento.