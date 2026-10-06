Las principales rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chubut se encuentran habilitadas para la circulación, aunque las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución debido a la presencia de baches, deformaciones de calzada, desvíos por obras, viento y animales sueltos en distintos sectores.

En la Ruta Nacional Nº 3, los tramos entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, Puerto Madryn y Trelew, Trelew y Garayalde, Garayalde y Comodoro Rivadavia, y Comodoro Rivadavia hasta el límite con Santa Cruz permanecen habilitados. Sin embargo, se registran sectores con calzada deformada, humedad, baches y equipos viales trabajando sobre distintos puntos del corredor.

Particularmente, en el acceso norte a Trelew continúan tareas de repavimentación con desvíos habilitados, mientras que en la zona de Ramón Santos se mantiene un desvío por obras. Además, se reportaron lloviznas aisladas en sectores cercanos a Comodoro Rivadavia.

La Ruta Nacional Nº 25 también presenta circulación habilitada en todos sus tramos. No obstante, entre Las Plumas y Los Altares se encuentra vigente un desvío de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261, donde se solicita circular a baja velocidad. Asimismo, en los sectores entre Los Altares, Paso de Indios y Tecka se observan deformaciones y baches sobre la calzada.

Por su parte, la Ruta Nacional Nº 26 mantiene condiciones de transitabilidad normal entre Comodoro Rivadavia, Sarmiento y el empalme con la Ruta 40, aunque existen sectores húmedos y banquinas con barro, además de presencia de animales sueltos.

En la Ruta Nacional Nº 40, los distintos tramos entre el límite con Santa Cruz, Río Mayo, el empalme con la Ruta 26, Gobernador Costa y Tecka permanecen abiertos al tránsito. En varios sectores se detectaron deformaciones, baches y banquinas inestables. Entre Facundo y Tamariscos se recomienda extremar los cuidados debido a trabajos viales y un desvío de ripio con humedad y barro, donde se aconseja no superar los 60 kilómetros por hora.

Las autoridades remarcaron que en todos los corredores viales hay equipos de trabajo operando sobre la calzada y advirtieron sobre fuertes vientos y la presencia de animales sueltos, por lo que solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.