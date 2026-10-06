Urbana Higiene Ambiental finalizó su participación en la 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia con un balance positivo y un reconocimiento otorgado por los propios visitantes del evento.

Durante las tres jornadas de la exposición, el espacio de la empresa recibió una importante concurrencia de vecinos y familias que participaron de propuestas vinculadas al cuidado del ambiente, la gestión de residuos y las prácticas sustentables.

La iniciativa combinó actividades educativas, talleres, espacios de entretenimiento e intercambio de materiales reciclables por plantines, además de generar un ámbito de encuentro para emprendedores e instituciones que desarrollan acciones relacionadas con la sostenibilidad.

Como cierre de la exposición, Urbana obtuvo el segundo lugar entre los stands más destacados de la muestra, una distinción surgida de la votación realizada por el público asistente. El reconocimiento valoró una propuesta centrada en la participación ciudadana, la educación ambiental y la promoción de hábitos responsables.

Entre las actividades más convocantes se destacó el juego interactivo “GU Recicla”, que permitió a niños y adolescentes aprender sobre separación de residuos de manera didáctica. La programación también incluyó talleres de compostaje, lombricompostaje, recuperación de textiles y el tradicional canje de reciclables por plantines.

Por otra parte, el taller de poda fue una de las propuestas con mayor participación de adultos, reflejando el interés de los vecinos por adquirir conocimientos sobre el cuidado del arbolado urbano y el tratamiento adecuado de los restos de poda.

Desde la organización destacaron la amplia respuesta de la comunidad y remarcaron que la experiencia permitió acercar contenidos vinculados al ambiente mediante actividades prácticas y participativas.

Con este reconocimiento, Urbana cerró su paso por la Expo Industrial reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la promoción de acciones sustentables destinadas a fortalecer la participación de la comunidad en el cuidado del entorno.