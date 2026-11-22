El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias, con nubosidad en aumento y viento del oeste que rotará al sudoeste durante la noche.

Comodoro Rivadavia tendrá este domingo 22 de noviembre una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22°C, según el pronóstico suministrado, actualizado a las 5:59. El viento estará presente durante toda la jornada y las ráfagas más intensas se esperan hacia la noche.

A las 8, la ciudad registraba 14,5°C y cielo parcialmente nublado, con viento del oeste a 23 km/h. La humedad era del 48%, la presión de 1000 hPa y la visibilidad de 30 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 15°C. Por la tarde, la nubosidad aumentará y el termómetro alcanzará los 22°C.

El viento soplará del oeste a velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas de 60 a 69 km/h tanto por la mañana como por la tarde.

Para la noche se prevén cielo mayormente nublado y unos 19°C. El viento rotará al sudoeste y las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.