Un conductor que circulaba con 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre protagonizó un choque en cadena durante la noche del lunes en Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia. El siniestro involucró a tres vehículos y no dejó personas lesionadas.

El accidente ocurrió pasadas las 23:00 en la intersección de las avenidas Langara y Ministro Pedro Ezcurra, donde colisionaron un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 55 años y un Ford Fiesta al mando de un hombre de 41.

Como consecuencia del impacto inicial, uno de los vehículos terminó desplazándose y chocó contra un Renault Clio que se encontraba estacionado sobre la vía pública, generándose así un choque en cadena.

Tras el arribo del personal policial y de Tránsito Municipal, se realizaron controles de alcoholemia a los conductores involucrados. El resultado más elevado correspondió al conductor del Ford Fiesta, quien registró 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido.

Ante la infracción detectada, los inspectores labraron el acta correspondiente y procedieron al secuestro del vehículo, que fue trasladado al corralón municipal.

En forma preventiva también acudió una ambulancia para evaluar a los ocupantes de los rodados. Luego de los controles médicos de rutina, se confirmó que ninguno de los involucrados había sufrido lesiones.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras se avanzó con las diligencias correspondientes por la infracción a la normativa de tránsito vigente.