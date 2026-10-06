Un conflicto familiar escaló a la esfera pública luego de que trascendiera una presunta reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi, situación que involucró a familiares de Yanina Latorre y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Frente a la polémica, la conductora utilizó su programa radial para despegarse de los hechos y manifestar su malestar por las críticas recibidas hacia ella y su entorno familiar. Además, sostuvo que no tuvo participación en las maniobras denunciadas y remarcó que no piensa justificar ni defender a los responsables.

Latorre responsabilizó directamente a su hermana, Maite Arruza, por lo sucedido y aseguró que atraviesa un profundo enojo como consecuencia del escándalo. También expresó su preocupación por la situación de su madre, Dora Caamaño, quien quedó involucrada en la controversia debido al uso de una cuenta de redes sociales vinculada a la promoción de las entradas.

La panelista consideró que su hermana actuó de manera incorrecta al utilizar la cuenta de su madre para difundir la oferta y afirmó que deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, sostuvo que la situación afectó seriamente la relación familiar y admitió que no sabe si el vínculo podrá recomponerse en el futuro.

En ese contexto, también negó versiones que vinculaban a otros integrantes de la familia con organismos relacionados con la obtención de los tickets y rechazó cualquier tipo de participación en la comercialización de las entradas cuestionadas.

La conductora señaló que la repercusión pública del caso provocó un fuerte impacto personal y familiar, al tiempo que calificó el episodio como un papelón y una situación vergonzosa. Además, sostuvo que el uso de la cuenta de su madre permitió aprovechar una comunidad de seguidores asociada a su figura pública.

Mientras la polémica continúa generando repercusiones en redes sociales y medios de comunicación, Latorre insistió en que no tuvo intervención en los hechos y remarcó que la responsabilidad recae exclusivamente sobre quienes llevaron adelante la cuestionada operatoria.