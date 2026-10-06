El Gobierno de España aprobó nuevamente su paquete de medidas para el acceso a la vivienda, una iniciativa que había sido rechazada días atrás y que ahora regresa con ajustes formales, aunque mantiene el núcleo de sus propuestas.

La nueva batería contempla 21 medidas destinadas a aliviar tanto el acceso al alquiler como la compra de viviendas. Entre los principales anuncios figura la creación de un fondo de 10.000 millones de euros administrado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá otorgar préstamos a tasa cero de hasta 50.000 euros para facilitar el acceso a la primera vivienda.

El plan incorpora además incentivos fiscales para inquilinos de ingresos medios y beneficios para pequeños propietarios que ofrezcan alquileres a precios considerados asequibles.

Otra de las medidas apunta a desalentar la especulación inmobiliaria mediante la utilización de terrenos y edificios públicos para ampliar la oferta habitacional. En ese marco, también se impulsarán nuevas herramientas destinadas a incrementar el parque de viviendas accesibles.

El decreto principal prevé la extensión de la suspensión de desalojos hasta 2030, restricciones a determinadas operaciones especulativas vinculadas con grandes inversores inmobiliarios y una regulación más estricta para alquileres temporarios y por habitaciones.

Asimismo, establece un IVA del 10% para las viviendas destinadas al alquiler turístico, mientras que la vivienda protegida mantendrá una alícuota reducida del 4%.

El programa también contempla la prórroga de contratos de alquiler próximos a vencer, topes para la actualización anual de las rentas hasta 2027 y mecanismos de protección para inquilinos que se encuentren al día con sus pagos.

Además, el Ejecutivo anunció una inversión complementaria para fomentar la construcción de nuevas viviendas asequibles, incluyendo fondos destinados a sistemas de construcción industrializada y a la aceleración de proyectos habitacionales.

Con las Cortes disueltas tras el adelanto electoral, el futuro de la iniciativa dependerá ahora de su tratamiento en la Diputación Permanente, donde el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en vigentes las medidas y poner en marcha uno de los programas de vivienda más ambiciosos de los últimos años.