La salida está prevista para este domingo a las 9:30. Dos motos acompañarán el traslado y se solicitará a los conductores que cedan espacio para permitir el paso.

Este domingo 22 de noviembre se realizará un traslado especial en camión desde el puerto de Caleta Córdova hasta el puerto de Comodoro Rivadavia, con salida prevista para las 9:30.

Según la información aportada a La Posta Comodorense que participará del operativo, el vehículo presenta un exceso de ancho, por lo que necesitará espacio adicional para circular.

El recorrido previsto comprende Ruta 1, el sector de la Universidad, la rotonda del Viento, avenida del Libertador, Ruta 3 y Güemes, hasta ingresar al puerto por calle Toninas.

Dos motos irán delante del camión para facilitar su avance e indicar a los automovilistas cuándo deberán desplazarse hacia un costado.

Se solicita a quienes circulen por esos sectores extremar la precaución, mantener distancia y respetar las indicaciones del personal del operativo.