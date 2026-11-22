La Policía Federal secuestró dispositivos de almacenamiento y documentación financiera en el AMBA. La investigación por presunta estafa se inició tras la denuncia de una entidad española por un préstamo que una institución deportiva argentina no habría devuelto.

Cuatro sucursales bancarias del Área Metropolitana de Buenos Aires fueron allanadas en el marco de la causa Sur Finanzas, que investiga presuntas maniobras fraudulentas. Según informó la Policía Federal Argentina (PFA), los procedimientos se realizaron de manera simultánea y permitieron secuestrar información sobre cuentas y operaciones financieras.

La investigación comenzó con una denuncia penal presentada por una entidad radicada en España. Sus autoridades aseguraron haber otorgado un préstamo millonario a una institución deportiva argentina que posteriormente no habría sido reintegrado. El comunicado no identifica a las partes de esa operación ni precisa el monto.

De acuerdo con la información policial, las actuaciones están vinculadas con una empresa de servicios financieros y medios de pago que tomó notoriedad por sus relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, con intervención de la Secretaría N.º 11, de Vanesa Alejandra Curcio. La ejecución estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron un pendrive con información de cuentas bancarias de la empresa investigada y un disco duro externo con documentación bancaria, financiera y comercial, además de otros elementos de interés para la causa.

Los operativos contaron con la participación de contadores de la División Lavado de Activos y un especialista de la División Pericias Informáticas Electrónicas de la PFA.

Todo el material quedó a disposición del juzgado para su análisis. El parte no informó detenciones y las actuaciones continúan para esclarecer los hechos denunciados.