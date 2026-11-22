La convocatoria nacional fue lanzada por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta. Está dirigida a familias de cualquier conformación que puedan acompañar sus necesidades de cuidado y desarrollo.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria nacional para encontrar una familia para un bebé de 11 meses, oriundo de San Ramón de la Nueva Orán.

Según la información difundida, el niño tiene síndrome de Down y requiere estimulación temprana, tratamientos complementarios, rehabilitación integral y controles médicos periódicos.

La búsqueda está dirigida a familias de cualquier conformación que cuenten con disponibilidad afectiva y emocional, además de los recursos necesarios para acompañar su crecimiento y sostener los cuidados que necesita.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden consultar al Registro a través de los siguientes canales:

Para postularse deberán completar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico. Quienes residan fuera de Salta podrán realizar la evaluación de idoneidad mediante el registro de adopción de su provincia.

La difusión de la convocatoria busca ampliar las posibilidades de encontrar una familia que pueda brindarle un entorno de cuidado, afecto y acompañamiento.