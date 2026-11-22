La Colonia Municipal de Vacaciones 2027 se desarrollará del 4 al 29 de enero. La propuesta incluirá actividades recreativas, deportivas y en contacto con la naturaleza para chicos y chicas hasta sexto grado inclusive.

El Municipio de Rada Tilly anunció la apertura de inscripciones para la Colonia Municipal de Vacaciones 2027, que tendrá como novedad la incorporación de niños y niñas desde los 2 años cumplidos.

Las actividades se desarrollarán del 4 al 29 de enero y estarán destinadas a participantes hasta sexto grado inclusive. La ampliación de las edades fue organizada conjuntamente por las áreas de Deporte y de Desarrollo Social y Salud.

Según informó el municipio, la incorporación de los más pequeños surge en el marco del proyecto de Primera Infancia, que implementa junto con Unicef Argentina y la Red de Innovación Local (RIL).

La colonia ofrecerá un espacio educativo y recreativo con juegos, deportes y propuestas al aire libre. Las actividades buscarán acompañar la socialización, la autonomía y el aprendizaje mediante experiencias compartidas.

El entorno natural de Rada Tilly también formará parte de la programación, con propuestas para conocer la flora autóctona, disfrutar del ambiente y promover el cuidado de los espacios naturales.

Horarios e inscripciones

Los horarios estarán organizados por edades:

Niños y niñas de 2 y 3 años: de 14 a 16:30.

de 14 a 16:30. Resto de los grupos: de 13:30 a 17.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para consultar sobre el procedimiento y los requisitos, las familias pueden comunicarse por WhatsApp al 2974 378330.