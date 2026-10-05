Los inscriptos ya se inscribieron y participaran del proceso de ingreso a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) en Comodoro Rivadavia, en el marco de la convocatoria para el ciclo lectivo 2027.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 12 de octubre y corresponden a la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales. Los aspirantes deben completar una primera etapa mediante el Campus Virtual, donde se desarrollan seis módulos obligatorios que habilitan el acceso a la instancia de evaluación escrita.

La propuesta académica, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuenta con 12 vacantes disponibles en la sede local. La formación está orientada a la producción audiovisual para cine, televisión, publicidad y nuevos formatos digitales, con un fuerte componente técnico vinculado a la animación.

Proceso de selección

El ingreso contempla tres instancias obligatorias y eliminatorias. La primera consiste en la realización del Curso Virtual Obligatorio (CVO), seguido por un examen presencial en la sede de Comodoro Rivadavia.

Quienes superen ambas etapas deberán elaborar una pieza creativa que posteriormente será defendida en una entrevista ante un jurado institucional. Solo quienes aprueben todo el proceso podrán acceder a una de las vacantes disponibles.

La carrera es pública, gratuita, de nivel superior y tiene una duración de tres años bajo modalidad presencial. Entre los requisitos se establece haber finalizado el nivel secundario o encontrarse cursando el último año.

Información y consultas

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse a través del correo electrónico enerccomodoro@campus.enerc.gob.ar, mediante la cuenta de Instagram @enerc_comodoro o acercarse personalmente a la sede ubicada en 9 de Julio 770, primer piso del Hotel Comodoro, de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas.