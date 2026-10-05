Al arribar al lugar, los bomberos encontraron el colectivo completamente envuelto en llamas, por lo que comenzaron de inmediato con las tareas de extinción. La unidad afectada era el interno 986 de la empresa Petrosar. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el incendio se produjo en inmediaciones del camping Los Almendros. Además, trascendió que la unidad no contaba con los martillos de emergencia y que los matafuegos se encontraban guardados en la baulera al momento del siniestro.

El aviso del siniestro fue recibido alrededor de las 8:15 y rápidamente se desplegaron dos dotaciones de Bomberos: una del Destacamento 1, móvil 59, y otra del Cuartel Central, móvil 58, utilizada como unidad de abastecimiento de agua.

Un colectivo de transporte de personal de la empresa Petrosar quedó completamente destruido por un incendio este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 26, a la altura del kilómetro 19.

Cortaron la ruta para trabajar

Debido a la magnitud del incendio y para garantizar la seguridad durante el operativo, la Ruta 26 fue cortada en ambos sentidos de circulación mientras se desarrollaban las tareas de sofocación.

El siniestro también generó complicaciones en el tránsito en un horario de intensa circulación de vehículos pertenecientes a empresas que se dirigían hacia distintos yacimientos de la región.

Una vez controlado el fuego, la circulación comenzó a normalizarse, aunque se mantuvieron restricciones y se solicitó extrema precaución a quienes transitaban por el sector.

El chofer salió por sus propios medios

Según las primeras informaciones, el chofer era la única persona que se encontraba a bordo del colectivo al momento del incendio. El conductor logró abandonar la unidad por sus propios medios antes de que las llamas la consumieran por completo.

Como consecuencia del siniestro no hubo personas heridas y únicamente se registraron daños materiales, aunque el vehículo terminó con destrucción total.