Las lluvias que, de manera aislada e intermitente, están cayendo desde ayer a la noche continuará hasta la tarde.

Así lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional, que precisó que a las 9, la temperatura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es de 7.9 grados, con una sensación térmica de 4.9.

El cielo está nublado, con lluvia débil

La humedad alcanza al 87 %

La presión es de 1002.4 hectoPascales

El viento sopla en dirección Oeste a 19 kilómetros por hora. Se prevén ráfagas de hasta 40 kilómetros.

La visibilidad está reducida a 15 kilómetros.

La mínima de hoy fue de 8 grados y se estima una máxima de 12.