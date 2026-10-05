Un grupo de choferes que quedaron fuera del traspaso al nuevo esquema de transporte público de Comodoro Rivadavia instaló este lunes una carpa frente al Municipio para reclamar respuestas por las 26 unidades que todavía faltan incorporar y conocer qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

Andrés Vargas, uno de los referentes de los trabajadores, explicó que permanecen en el lugar desde las 6 de la mañana a la espera de ser recibidos por el intendente Othar Macharashvili.

“Nos reunimos acá en el municipio para ver si nos atiende el intendente y nos aclara la situación de las próximas 26 unidades que faltan para completar el pliego”, señaló.

Según detalló, los trabajadores aseguran que desde el 10 de septiembre intentan comunicarse con el jefe comunal y que todavía no recibieron una explicación concreta sobre su futuro laboral.

Los trabajadores que participan de la protesta forman parte de los 72 choferes que quedaron afuera del primer tramo del traspaso.

Vargas cuestionó el proyecto presentado por el Ejecutivo municipal para otorgar una prórroga de 18 meses para la incorporación de las unidades faltantes, ya que, según afirmó, esa situación genera incertidumbre sobre lo que sucederá con ellos a partir del 31 de octubre.

“Nos perjudica directamente a nosotros, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros a partir del 31 de octubre”, sostuvo.

El principal pedido es garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y completar la incorporación de las 26 unidades previstas.

Vargas también negó que el grupo haya mantenido una reunión con el intendente, pese a las versiones sobre un encuentro con trabajadores de Patagonia Argentina.

“No, con nosotros no se reunió”, afirmó.

Según relató, se enteraron de esa reunión a través de los medios de comunicación y, al intentar conocer qué propuesta había surgido del encuentro, aseguran que no recibieron precisiones.

El dirigente cuestionó además que otros trabajadores hayan sido convocados mientras ellos quedaron fuera de esas conversaciones.

Además del impacto laboral, los choferes señalaron que la falta de las unidades pendientes también repercute sobre los usuarios del transporte público.

“Queremos que traiga las 26 unidades faltantes, que no solamente nos afecta directamente a nosotros, sino también al usuario”, sostuvo Vargas.

En ese sentido, planteó que las 95 unidades actualmente en funcionamiento no serían suficientes para cubrir las necesidades de la población de Comodoro Rivadavia.