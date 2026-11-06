El titular de la UTA, Juan Carlos Cossio, informó que Patagonia Argentina se comprometió a pagar los sueldos de los 72 choferes que aún no pasaron a MR-Sol Bus durante los 90 días de transición, en tanto que un grupo de 16 ya tiene todo acordado para pasar a prestar funciones en la nueva prestataria.

En el portal Infogremiales, se dio a conocer un documento interno, firmado por Juan Carlos Cossio, en el que, además de esos acuerdos, señaló que un importante grupo de trabajadores optó por cobrar indemnización o jubilarse.

El titular de la seccional Comodoro Rivadavia, le expresó al titular del gremio a nivel nacional, Roberto Fernández, que los plazos se estiraron «porque el Ejecutivo Municipal realizó una sesión especial adhiriendo a la emergencia económica por lo tanto las unidades que faltan llegarán en un lapso de 18 meses».

«Tras la intervención de la UTA, Patagonia Argentina pagará los salarios caídos de los choferes y la nueva empresa de transporte de Comodoro incorporará a la totalidad de los trabajadores», se indicó en el portal.

«Existe la propuesta de que la empresa y la municipalidad van a organizar de manera tal que le resto de los compañeros trabajadores vayan ocupando esos lugares para tener su salario y a medida que van ingresando las unidades serán incorporados reconociendo y respetando su antigüedad, categoría y salarios». detalla el informe.