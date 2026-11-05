Se concretó la primera reunión del organismo, integrado por instituciones científicas, académicas y organizaciones del sector. La iniciativa busca avanzar en la implementación de la Ordenanza Nº 17.219/24, fortalecer la investigación y promover el acceso para generar oportunidades de desarrollo productivo local.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo y la Secretaría de Salud, llevó adelante este jueves la primera reunión del Consejo Consultivo Municipal de Cannabis Medicinal, uso Veterinario y Cáñamo Industrial.

La iniciativa se enmarca en la línea de gestión impulsada por el intendente Othar Macharashvili, orientada a fortalecer la articulación entre el Estado, el sistema científico y los sectores productivos, promoviendo la innovación, la generación de conocimiento y la diversificación económica de la ciudad.

Del encuentro participaron representantes de Comodoro Conocimiento, la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de concejales y referentes de organizaciones vinculadas al sector. Durante la jornada se abordaron las prioridades y la modalidad de trabajo del Consejo, con el propósito de avanzar en la implementación de la Ordenanza Municipal Nº 17.219/24.

En este marco, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la importancia de consolidar una agenda conjunta y afirmó que “estamos dando un paso importante para que Comodoro avance en una política pública de cannabis medicinal basada en el conocimiento científico, la articulación institucional y la participación de los distintos actores”.

Asimismo, sostuvo que el desafío es transformar las herramientas normativas en acciones concretas para mejorar el acceso, promover la investigación y generar oportunidades de desarrollo local, articulando las capacidades de las instituciones científicas, profesionales y organizaciones de la ciudad.

*Investigación y desarrollo productivo*

La puesta en funcionamiento del Consejo coincide con los avances normativos provinciales. En este contexto, Comodoro Conocimiento continúa trabajando con asociaciones, profesionales e instituciones científicas a través de la Mesa Intersectorial de Cannabis y Cáñamo Industrial, impulsando proyectos de cooperación y un diagnóstico para identificar las capacidades y potencialidades del sector.

Además, tras su participación en Expo Cannabis Argentina, la Agencia amplió vínculos institucionales y prevé la visita del especialista Gabriel Giménez, quien brindará asesoramiento a asociaciones sobre estandarización de procesos y requisitos para acceder a las habilitaciones correspondientes.

La puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo permitirá fortalecer la investigación aplicada, acompañar iniciativas del sector y promover el uso medicinal del cannabis de manera responsable, con sustento científico y en el marco de la normativa vigente.