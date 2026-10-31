Una modalidad de estafa a través de WhatsApp pone en alerta a los usuarios. Delincuentes utilizan fotografías de perfil de personas, comerciantes y empresas para suplantar su identidad y engañar a sus contactos o clientes. La maniobra busca generar confianza mediante una imagen reconocible y conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero o compartan información confidencial.

El engaño puede comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo, enviado desde un número desconocido, pero acompañado por la fotografía de un familiar, amigo, compañero de trabajo o comercio habitual.

La utilización de imágenes reales permite que el mensaje parezca auténtico, especialmente cuando la persona que lo recibe no presta atención al número telefónico desde el cual se establece la comunicación.

Cómo funciona la estafa con fotos de WhatsApp

Los estafadores pueden obtener fotografías de perfil visibles en WhatsApp o imágenes publicadas en redes sociales y utilizarlas para configurar cuentas falsas.

De esta manera, se presentan como personas conocidas, responsables de empresas, empleados de comercios o representantes de instituciones.

En algunos casos, los delincuentes aseguran que cambiaron de número de teléfono y necesitan que sus contactos agenden la nueva línea.

En otros, directamente solicitan dinero con alguna excusa urgente, como el pago de una deuda, una emergencia familiar o una transferencia que prometen devolver en pocas horas.

El objetivo es que la víctima confíe en la fotografía y en el nombre que aparece en la conversación, sin verificar quién está realmente detrás del mensaje.

Esta modalidad no afecta únicamente a usuarios particulares. Los delincuentes también pueden utilizar logotipos, nombres comerciales y fotografías de empresas para simular comunicaciones oficiales.

A través de cuentas falsas, pueden ofrecer productos, enviar promociones inexistentes, solicitar anticipos por compras o informar supuestos cambios de cuentas bancarias.

El riesgo aumenta cuando los estafadores utilizan imágenes de negocios conocidos, ya que los clientes pueden interpretar que están conversando con el comercio habitual.

Una de las señales de alerta es recibir instrucciones para transferir dinero a una cuenta diferente de la utilizada normalmente, especialmente si el pedido llega desde un número nuevo.

Uno de los aspectos más importantes de esta modalidad es que los delincuentes no necesitan ingresar a la cuenta original de WhatsApp para copiar una fotografía y utilizarla en otro perfil.

Por lo tanto, recibir un mensaje con la imagen de un contacto conocido no garantiza que la comunicación sea legítima.

Tampoco significa necesariamente que el teléfono de la persona o de la empresa haya sido hackeado.

En muchos casos, se trata simplemente de una cuenta creada con otro número, una fotografía copiada y un nombre utilizado para generar confianza.

Qué hacer para evitar caer en una estafa

Ante un mensaje sospechoso, especialmente si solicita dinero, datos personales o códigos de verificación, es fundamental tomar algunas precauciones.

Verificar el número telefónico: comprobar si coincide con el contacto que se tiene agendado.

Confirmar la identidad: llamar a la persona o empresa a través del número habitual, no del que envió el mensaje sospechoso.

No realizar transferencias apresuradas: desconfiar de pedidos urgentes de dinero, aunque aparezcan acompañados por una fotografía conocida.

No compartir códigos de WhatsApp: los códigos de verificación son personales y nunca deben enviarse a terceros.

Desconfiar de cambios repentinos de cuentas bancarias: confirmar cualquier modificación mediante un canal oficial.

Bloquear y reportar el número sospechoso: WhatsApp permite denunciar cuentas que intentan realizar maniobras fraudulentas.

Cómo proteger la fotografía de perfil

WhatsApp ofrece opciones de privacidad que permiten limitar quién puede visualizar la fotografía de perfil.

Para configurar esta función, se debe ingresar a Ajustes o Configuración, Privacidad y Foto del perfil.

Allí es posible elegir entre las opciones «Todos», «Mis contactos», «Mis contactos, excepto…» o «Nadie».

Restringir la visibilidad de la imagen puede dificultar su obtención desde WhatsApp, aunque no impide que terceros utilicen fotografías disponibles en otras redes sociales.

Qué hacer si alguien está utilizando tu foto para estafar

Si una persona descubre que están utilizando su imagen o el nombre de su empresa para contactar a terceros, es importante advertir rápidamente a familiares, amigos, clientes y conocidos.

También se recomienda conservar capturas de pantalla de las conversaciones, registrar el número utilizado por los estafadores y reportar la cuenta falsa desde la aplicación.

Si hubo una transferencia de dinero, se debe contactar inmediatamente a la entidad bancaria o billetera virtual para informar la operación y consultar las medidas disponibles. Además, corresponde realizar la denuncia ante las autoridades competentes.

La principal recomendación es no confiar únicamente en una fotografía de perfil. Una imagen conocida puede ser utilizada por cualquier persona que haya conseguido una copia, por lo que verificar la identidad del remitente es fundamental antes de enviar dinero o compartir información.