Vanesa Marín, presidenta del Consejo de Psicólogos de Chubut, lamentó que el Senado haya dado media sanción el jueves al proyecto de Ley de Salud Mental que impulsa el gobierno, que consideró es «un grave retroceso de 100 años» y que plantea vulneración de derechos.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, la psicóloga indicó que «si bien la ley sigue garantizando los derechos de las personas a tomar decisiones de vivir en comunidad, esa autonomía queda totalmente vulnerada al permitir internaciones involuntarias frente a la mera sospecha de crisis futuras sometiendo a las personas a un modelo tutelar con un retroceso de 100 años”.

“Esto es muy preocupante porque la ley contemplaba la protección de la autonomía de las personas, pero esta garantía de derechos es vulnerada al permitir la internación involuntaria y retorna al modelo tutelar”, agregó.

Marín explicó que “Si bien hemos logrado algunas modificaciones sigue siendo una reforma que no va a resolver los problemas de la gente y tampoco queda claro quién se hará cargo en términos de inversión, suponiendo que se harían cargo las provincias. Además, autoriza la creación de instituciones especializadas que serían algo así como manicomios y nos preocupa que se benefician los negocios privados”.

Luego expresó que “Vemos difícil esta nueva implementación porque ni siquiera hubo inversión en la anterior ley que era ideal y por eso le vamos a pedir a los diputados que no apoyen el proyecto votado en el Senado que llegó con modificaciones de último momento, lo que es una falta de respecto”.

Detalló que “Esta nueva ley excluye la representación de usuarios en las organizaciones de salud mental, lo que permitía saber cómo se estaban aplicando las políticas públicas y si sirven para los usuarios; lo mismo sucede con la exclusión de la Secretaría de Derechos Humanos para opinar sobre estos temas”.

Finalmente, subrayó que “El proyecto a veces habla de padecimiento y en otros de trastorno, esa diferenciación no es ingenua en cuanto al paradigma para pensar un tratamiento y un abordaje más inclusivo o más restrictivo”.