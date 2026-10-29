En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), especialistas volvieron a poner el foco en la importancia de identificar rápidamente los signos de alerta y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.

Especialistas advierten que cada minuto es determinante frente a un ACV, ya que una intervención temprana puede disminuir el riesgo de secuelas permanentes e incluso salvar vidas.

Entre los síntomas más frecuentes mencionan la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en la cara, un brazo o una pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo. También advierten sobre dificultades para hablar o comprender lo que se dice, alteraciones visuales súbitas, problemas para caminar, pérdida del equilibrio y dolores de cabeza intensos e inesperados.

Los especialistas remarcan que muchas personas minimizan las señales iniciales o esperan a que desaparezcan, una conducta que puede retrasar el tratamiento y reducir las posibilidades de recuperación.

Asimismo, señalan que la prevención sigue siendo una herramienta fundamental. Mantener controlados factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo y el sedentarismo ayuda a disminuir las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular.

En este contexto, los profesionales de la salud insisten en la necesidad de difundir información sobre la enfermedad para que más personas puedan reconocer sus síntomas y actuar sin demora ante una emergencia.