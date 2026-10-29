Un incidente familiar requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta durante la noche del miércoles en el barrio Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se inició pasadas las 23:00, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre una persona que protagonizaba disturbios en la vía pública en inmediaciones de la calle Raúl Cercós al 400.

Al arribar al lugar, los policías dialogaron con integrantes de la familia, quienes manifestaron que el joven, de 26 años, se encontraba en un estado de alteración y generando inconvenientes en el domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos intentaron que depusiera su actitud y se retirara del sector para evitar nuevos conflictos. Sin embargo, el hombre mantuvo una conducta agresiva y el enfrentamiento verbal con otro integrante de la vivienda aumentó la tensión en el lugar.

Ante la situación y con el objetivo de resguardar a las personas involucradas, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado por una infracción al Digesto Jurídico Provincial.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la fiscalía de turno, que tomó intervención en el caso.