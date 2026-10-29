Las tareas de búsqueda de los hermanos desaparecidos en Santa Cruz tuvieron un avance significativo este jueves, cuando uno de los cuerpos fue localizado durante un operativo aéreo realizado sobre el sector donde ambos jóvenes fueron arrastrados por la corriente el pasado domingo.

Según informaron las autoridades provinciales, el hallazgo fue posible gracias a los sobrevuelos efectuados en el marco del amplio despliegue de rescate que se desarrolla desde el inicio de la emergencia. Mientras tanto, los equipos continúan trabajando para encontrar al segundo hermano.

En el lugar permanecen efectivos de distintas áreas abocados a las tareas de búsqueda, mientras que personal de salud y profesionales de la psicología acompañan y contienen a los familiares ante la difícil situación que atraviesan.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad santacruceña, que sigue de cerca la evolución de los operativos y aguarda novedades sobre la localización del joven que aún permanece desaparecido.

Las autoridades ratificaron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida y que se mantendrá el acompañamiento a la familia mientras avanzan las tareas para esclarecer las circunstancias del hecho.